Cumhuriyet Gazetesi Logo
Diyarbakır’da baca yangını: 3 kişi dumandan etkilendi

13.04.2026 13:41:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde 6 katlı bir apartmanın bacasında çıkan yangın paniğe neden oldu. Bacadan sızan dumanın birinci kattaki daireye dolması sonucu dumandan etkilenen 3 kişiye sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti.

Bağlar ilçesi Yunus Emre Mahallesi Karacadağ Caddesi’ndeki 6 katlı apartmanın bacasında, öğle saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Bacadan çıkan dumanın 1’inci kattaki daireye sızması üzerine evde bulunan 3 kişi dumandan etkilendi.

İhbarla adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyeciler, yangına müdahale edip alevleri kısa sürede söndürdü. Dumandan etkilenen 3 kişiye ise sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ayakta müdahale edildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

İlgili Konular: #Yangın #duman