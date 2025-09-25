Cumhuriyet Gazetesi Logo
Diyarbakır'da feci kaza... İki kamyonet çarpıştı: Can kayıpları ve yaralı var!

25.09.2025 09:03:00
İHA
Sur ilçesinde iki kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Diyarbakır’ın Sur ilçesine bağlı kırsal Kengerli Mahallesi'nde gece saatlerinde feci bir kaza meydana geldi. 

Edinilen bilgiye göre; M.C. idaresindeki 34 HY 9723 plakalı kamyonet ile hayvan yüklü 25 KC 341 plakalı kamyonet çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaptığı kontrollerde 25 KC 341 plakalı kamyonette bulunan Ali Ekber Kırdağ ve Ali İhsan Tepeli’nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenazeler, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na, yaralı ise hastaneye sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Image

İlgili Konular: #kaza #diyarbakır #ölü ve yaralı

