Ankara'da zincirleme kaza... Yaralılar var!

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde Şehit Murat Üçöz Alt Geçidi'nde saat 10.00 sıralarında zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Henüz nedeni belirlenemeyen ve üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kazanın ardından çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılırken, itfaiye ekipleri kaza sonucunda hasarlı araçları olay yerinden kaldırdı ve temizleme işlemlerine başladı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldığı aktarıldı.