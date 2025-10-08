Diyarbakır'da kaçak göçmen operasyonu: Kamyonetin klima düzeneğinde gizlenen 11 şahıs yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince göçmen kaçakçılığıyla mücadeleye yönelik çalışma sürüyor. Bu kapsamda harekete geçen ekipler, düzenledikleri operasyon sırasında şüphe üzerine durdurdukları bir kamyonete arama yaptı.

Ekipler aramada kamyonetin fan ve klima düzeneğinde 11 Afgan düzensiz göçmeni yakaladı, araca da el konuldu.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Göçmen kaçakçılığı nedeniyle gözaltına alınan 2 şüpheli sorgularının ardından sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Düzensiz göçmenler sınır dışı edilmek üzere Şanlıurfa Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.