Diyarbakır'da kan donduran olay: 3 aylık bebeğini pencereden atarak öldürdü!

25.12.2025 12:14:00
DHA
Diyarbakır'da Nurhayat E. isimli kadın, 3 aylık bebeğini misafirliğe gittiği kayınpederinin 4’üncü kattaki evinde pencereden attı. Bebek yaşamını yitirirken, Nurhayat E. gözaltına alındı.

Olay, sabah saatlerinde Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi 477’nci Sokak’taki Gülbahar Apartmanı’nda meydana geldi.

4. KATTAN DÜŞEN BEBEK HAYATINI KAYBETTİ

Nurhayat E. isimli kadın, misafirliğe gittiği kayınpederinin 4’üncü kattaki evinde 3 aylık bebeğini pencereden attı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin kontrolünde, bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi. Anne Nurhayat E. polis tarafından gözaltına alındı. Bebeğin cansız bedeni otopsi için morga götürüldü.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. 

İlgili Konular: #diyarbakır #bebek ölümü