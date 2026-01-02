Diyarbakır’da kar yağışı sonrası don ve buzlanma: Yollar buz pistine döndü, tüm uçuşlar iptal edildi!

Diyarbakır’da etkili olan yoğun kar yağışının ardından don ve buzlanma hayatı olumsuz etkiledi. Araçlar cadde ve sokaklarda kara gömülü halde kalırken, buz pistine dönen yollarda sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Bazı araçlar yolda kaldı, kent içi ulaşımda aksamalar yaşandı.

HAVALİMANINDA UÇUŞLAR İPTAL

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Diyarbakır Havalimanı’ndaki tüm uçuşlar bugün de iptal edildi. Yetkililer, hava şartlarının normale dönmesine kadar seferlerin yapılamayacağını bildirdi.

Belediye ekiplerinin yol açma ve tuzlama çalışmaları kent genelinde sürerken, yetkililer mecbur kalınmadıkça araçların trafiğe çıkarılmaması yönünde sürücülere uyarılarda bulundu.

METEOROLOJİ’DEN -20 DERECE UYARISI

Hava sıcaklığının eksi 9 dereceye düştüğü Diyarbakır’da Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta sonu sıcaklıkların eksi 20 dereceye kadar düşebileceğini açıkladı.

Meteoroloji tarafından yapılan uyarıda şu ifadelere yer verildi:

“Bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı, yer yer yağmurlu ve karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Ayrıca bölge genelinde buzlanma ve don olayı beklenmektedir. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin altında seyredeceği, rüzgarın ise kuzey ve batı yönlerden hafif ve orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.”