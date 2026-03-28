Diyarbakır’da kolonlarda çatlama sesi duyulan bina boşaltıldı: 51 vatandaş tahliye edildi

Diyarbakır’da kolonlarda çatlama sesi duyulan bina boşaltıldı: 51 vatandaş tahliye edildi

28.03.2026 00:19:00
İHA
Diyarbakır’da kolonlarda çatlama sesi duyulan bina boşaltıldı: 51 vatandaş tahliye edildi

Diyarbakır’da Bağlar ilçesinde kolonlarından ses gelen apartman risk nedeniyle boşaltıldı. 51 kişi tedbir amaçlı tahliye edilirken, bina için detaylı inceleme başlatıldı.

Diyarbakır’ın merkez Bağlar ilçesinde kolonlarında çatlama sesi duyulan bina tedbir amaçlı olarak boşaltıldı. 51 vatandaş tahliye edildi.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Bağcılar Mahallesi 1063. Sokaktaki zemin ile birlikte 6 katlı Habib Apartmanı’nın kolonlarında çatlama sesi duyulması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunuldu.

İhbar üzerine olay yerine AFAD, polis, Bağlar Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü ve zabıta ekibi yönlendirildi. Ekiplerin yaptıkları inceleme sonucu binada risk durumu olması nedeniyle biri boş, 9 dairedeki 51 vatandaş geçici olarak tahliye edildi.

Binaya şeridi çekilerek, polis ekipleri tarafından güvenlik önlemi aldı. Nihai kararın yapılacak detaylı inceleme sonucu belirleneceği öğrenildi.

İlgili Konular: #diyarbakır #Bina