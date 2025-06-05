Diyarbakır’da facia: 2'si çocuk, 3 kişi hayatını kaybetti!

Edinilen bilgiye göre, Kayapınar ilçesinde Fırat Mahallesi'nde bulunan 13 katlı bir binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Binada mahsur kalanlar olduğu öğrenilirken, olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Binada mahsur kalanları kurtarma çalışmaları devam ederken, ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde 13 katlı apartmanda çıkan yangında merdivenleri kaplayan duman nedeniyle binadaki 1’i bebek 38 kişi sepetli vinç yardımıyla tahliye edildi.

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, 13 katlı binadaki yangın nedeniyle hastaneye kaldırılan 17 kişiden 2'si çocuk 3 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.