Diyarbakır'da kuduz nedeniyle hayatını kaybetmişti! Son görüntüleri ortaya çıktı

24.11.2025 11:59:00
DHA
Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde köpeklerin saldırdığı 2 kardeşten, kuduz teşhisiyle tedavi gördüğü Şanlıurfa’daki hastanede ölen Suriyeli Hasan Ahmed'in (17) son görüntüleri ortaya çıktı.

Ergani ilçesinde 9 Eylül’de sokakta yürüyen Suriye uyruklu 2 kardeş, köpeklerin saldırısına uğradı. Yaralanan Hasan Ahmed, Siverek Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Ahmed, durumu ağırlaşınca Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. Yapılan tetkiklerde Hasan Ahmed ve kardeşine kuduz teşhisi konuldu.

Image

Ahmed, doktorların tüm müdahalelerine rağmen 12 Ekim’de hayatını kaybetti. Ahmed'in kardeşinin tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi.

Kuduz teşhisi sonrası karantinada tedaviye alınan Hasan Ahmed’in hastanedeki son anlarına ait görüntüler ortaya çıktı.

