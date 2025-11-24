Diyarbakır'da kuduz nedeniyle hayatını kaybetmişti! Son görüntüleri ortaya çıktı

Ergani ilçesinde 9 Eylül’de sokakta yürüyen Suriye uyruklu 2 kardeş, köpeklerin saldırısına uğradı. Yaralanan Hasan Ahmed, Siverek Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Ahmed, durumu ağırlaşınca Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. Yapılan tetkiklerde Hasan Ahmed ve kardeşine kuduz teşhisi konuldu.
Ahmed, doktorların tüm müdahalelerine rağmen 12 Ekim’de hayatını kaybetti. Ahmed'in kardeşinin tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi.
Kuduz teşhisi sonrası karantinada tedaviye alınan Hasan Ahmed’in hastanedeki son anlarına ait görüntüler ortaya çıktı.