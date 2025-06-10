Cumhuriyet Gazetesi Logo
Diyarbakır'da maaşını alamayan eski çalışan, eczacıyı öldürdü!

Diyarbakır'da maaşını alamayan eski çalışan, eczacıyı öldürdü!

10.06.2025 15:42:00
Güncellenme:
İHA
Takip Et:
Diyarbakır'da maaşını alamayan eski çalışan, eczacıyı öldürdü!

Kayapınar ilçesinde maaşını alamadığını iddia eden eski çalışan, iş yeri sahibi eczacıyla tartıştıktan sonra silahla öldürdü.

Merkez Kayapınar ilçesine bağlı Huzurevleri Mahallesi'nde 12. Sokak’ta eczane sahibi Ufuk Yıldız, caddede kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi ile iddiaya göre maaşını zamanında alamadığı için tartıştı. Yıldız, tartışma sırasında şahsın silahlı saldırısında ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yıldız, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı olarak sevk edildiği özel hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

İlgili Konular: #maaş #diyarbakır #eczacı

İlgili Haberler

Şişli'nin ortasında katledilmişti... Bahar Aksu cinayetinde ilk duruşma yarın: Kadınlardan çağrı!
Şişli'nin ortasında katledilmişti... Bahar Aksu cinayetinde ilk duruşma yarın: Kadınlardan çağrı! İstanbul Şişli’de boşandığı erkek tarafından katledilen Bahar Aksu davasının ilk duruşması yarın görülecek. Kadınlar dava için çağrıda bulundu.
Mangal yakarak orman yangınına sebep olmuştu: Tutuklandı
Mangal yakarak orman yangınına sebep olmuştu: Tutuklandı İzmir’in Urla ilçesinde ormanlık alanda mangal yakması sonucu iki dönümlük arazi ile birçok kızılçam ağacının yanmasına neden olan şahıs tutuklandı.
Palmiye Sitesi davasının firari sanığından pişkin hamle: 'Hakkımdaki yakalama kararını kaldırın' dilekçesi verdi!
Palmiye Sitesi davasının firari sanığından pişkin hamle: 'Hakkımdaki yakalama kararını kaldırın' dilekçesi verdi! Kahramanmaraş'ta 150 kişinin hayatını kaybettiği Palmiye Sitesi davasında firari sanık Hacı Mehmet Ersoy'un (81), dün mahkemeye verdiği dilekçe ile hakkındaki yakalama kararının kaldırılmasını istediği ortaya çıktı.