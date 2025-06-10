Şişli'nin ortasında katledilmişti... Bahar Aksu cinayetinde ilk duruşma yarın: Kadınlardan çağrı!

Boşandığı erkek Rüstem Elibol dahil 3 kişi tarafından Şişli'de sokak ortasında katledilen 34 yaşındaki Bahar Aksu'nun ilk duruşması yarın başlayacak.

Dava, yarın (11 Haziran) saat 10:00'da Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'nde görülecek.

Sol Feminist Hareket, Bahar Aksu davası için çağrıda bulundu:

"Şişli'de işe giderken boşandığı erkek Rüstem Elibol tarafından katledilen Bahar Aksu için adalet istiyoruz! Bahar Aksu isyanımızdır! Davanın takipçisi olmak için 11 Haziran'da Çağlayan Adliyesi'ndeyiz."

Şişli'de işe giderken boşandığı erkek Rüstem Elibol tarafından katledilen Bahar Aksu için adalet istiyoruz!



Bahar Aksu isyanımızdır! Davanın takipçisi olmak için 11 Haziran'da Çağlayan Adliyesi'ndeyiz.



📅11 Haziran Çarşamba

🕑10.00

📌Çağlayan Adliyesi pic.twitter.com/NSvHRoboyX — İstanbul Sol Feminist Hareket (@istsolfeminist) June 8, 2025

NE OLMUŞTU?

İstanbul Şişli'deki Cumhuriyet Mahallesi Kazım Orbay Caddesi'nde, Bahar Aksu, boşandığı erkek Rüstem Elibol ve onun arkadaşı Samet S. tarafından 17 LT 343 plakalı araca zorla bindirilerek kaçırılmak istendiği sırada silahla vurularak öldürülmüştü.

Kaçan Rüstem Elibol ve söz konusu aracı kullanan Samet S'nin yanı sıra yanında bulunan Semih Y. ile Aziz B, Silivri'de polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınmıştı. Ardından 4 kişi, sevk edildikleri adliyede sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Polis ekipleri, Bahar Aksu ile Rüstem Elibol'un 2019 yılında evlendikten sonra 2022'de boşandıklarını, 2020 yılında Bahar Aksu'nun Rüstem Elibol hakkında tehdit ve kasten yaralama suçlarından iki ayrı müracaat kaydının olduğunu, aralarında devam eden herhangi bir tedbir kararının bulunmadığını tespit etmişti.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İLE 14 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan İddianamede sanık Rüstem Elibol hakkında 'Boşandığı eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ve diğer 3 şüpheli hakkında ise 'Kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilmişti.

Ayrıca tüm şüpheliler için 'Birden fazla kişiyle birlikte silahla kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına ek olarak 4 yıldan 14 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.