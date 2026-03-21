Diyarbakır'da Nevruz kutlamaları başladı: 12 bin polis görev yapacak, Öcalan'ın mesajı okunacak

DEM Parti öncülüğünde Diyarbakır’da "Özgürlük ve Demokrasi Newrozu" sloganıyla Nevruz kutlaması başladı.

Merkez Bağlar ilçesindeki Nevruz Parkı’nda yapılacak kutlamalar nedeniyle yoğun güvenlik önlemleri alındı. İl Emniyet Müdürlüğü’nce günler süren çalışma sonucuyla 136 bin metrekarelik alanda toplam uzunluğu 10 kilometreyi bulan bariyerler kuruldu.

Bölgeye gelen Diyarbakır İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, alanda alınan güvenlik önlemlerini inceledi. Çok sayıda TOMA ve zırhlı aracın konuşlandığı alanda 12 bin dolayında polisin görev yapacağı bildirildi.

ALANA GİRİŞLER BAŞLADI

Nevruz Parkı'na girişler saat 10.00’dan itibaren başladı. Büyük bölümü yöresel kıyafetlerle kutlamalara katılanlar, 6 ana giriş kapısında oluşturulan 3 kademeli arama noktalarından üst aramasından geçiriliyor.

ÖCALAN’IN MESAJI OKUNACAK

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Azadi Partisi Genel Başkanı Ayetullah Aşiti, TJA aktivisti Ayla Akat Ata, Çetin Arkaş ve Leyla Zana konuşma yapacağı Nevruz kutlamalarında terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ve Kürdistan Yurtseverler Birliği (YNK) Başkanı Bafil Talabani’nin ve Federe Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani’nin mesajları okunacak.

5 TON ODUN YAKILACAK

Sanatçılar Dilan Top ve Erkan Top, Alend Hazim, Agire Jiyan ve Zinar Sozdar sahne alağı etkinlikte Nevruz ateşinin yakılması için ise 5 ton odun yakılacağı öğrenildi.