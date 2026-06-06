Diyarbakır'da nişan dönüşü kaza: 3 ağır yaralı

İlçenin kırsal Alabaş Mahallesi'nde akşam saatlerinde yakınlarının nişanından dönen ailenin içinde olduğu, plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak takla attı.
3 KİŞİ YARALANDI
Kazada otomobildeki 3 kişi, yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İNCEMELE BAŞLATILDI
Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.
Yaralıların durumlarının ağır olduğu bildirilirken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.