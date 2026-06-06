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Diyarbakır'da nişan dönüşü kaza: 3 ağır yaralı

Diyarbakır'da nişan dönüşü kaza: 3 ağır yaralı

6.06.2026 17:29:00
Güncellenme:
DHA
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Diyarbakır'da nişan dönüşü kaza: 3 ağır yaralı

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde nişandan dönenlerin içinde olduğu otomobil takla attı, 3 kişi ağır yaralandı.
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İlçenin kırsal Alabaş Mahallesi'nde akşam saatlerinde yakınlarının nişanından dönen ailenin içinde olduğu, plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak takla attı.

3 KİŞİ YARALANDI

Kazada otomobildeki 3 kişi, yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İNCEMELE BAŞLATILDI

Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Yaralıların durumlarının ağır olduğu bildirilirken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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