Diyarbakır'da öğretmene saldırı: O veli gözaltına alındı

Merkez Bağlar ilçesindeki Hürriyet İlkokulu’nda dün meydana gelen olayda, nöbetçi öğretmen R.S, kavga eden iki öğrenciyi ayırdı. Bu sırada boğazında tırnak izi olduğunu fark eden öğrencilerden biri durumu ailesine anlattı.

Okula gelen öğrencinin annesi, öğretmen R.S. ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine velinin, öğretmen R.S’ye tokat atıp, tehdit ettiği iddia edildi.

VELİ GÖZALTINA ALINDI

Saldırının ardından öğretmen R.S’nin şikayeti üzerine veli gözaltına alındı. Olay anı ise okulun güvenlik kamerasına yansıdı.