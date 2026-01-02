Diyarbakır'da tanker içinden 32 kaçak göçmen çıktı! 4 organizatör tutuklandı...

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından göçmen kaçakçılarına yönelik yapılan çalışmada şüpheli görülen bir çekici ve buna bağlı atık tankeri durduruldu.

Yapılan kontrollerde tankerin özel olarak oluşturulmuş gizli bölmelerinde Afganistan uyruklu kaçak göçmenlerin bulunduğu tespit edildi.

GİZLİ BÖLMELERDE 32 KAÇAK GÖÇMEN BULUNDU

Ekiplerin çalışması sonucu tankerden çıkarılan 32 göçmen, sağlık kontrolleri yapılarak, işlemlerinin ardından geri gönderme noktasına gönderildi.

4 KİŞİ TUTUKLANDI, 1 KİŞİYE EV HAPSİ VERİLDİ

Organizatörlük yaptıkları suçlamasıyla 5 şüpheli ise gözaltına alındı, çekici ve atık tankerine el konuldu.

İşlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 4’ü tutuklandı, diğerine ise ev hapsi verildi.