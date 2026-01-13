Diyarbakır'da vahşet: Husumetli olduğu 2 kişi tarafından pompalı tüfekle öldürüldü

Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi’nde akşam saatlerinde husumetlilerinden kaçan Yasin Acun, Kur’an kursunun binasına girdi.

İçeri giren yüzleri maskeli 2 kişi, pompalı tüfekle Yasin Acun’a ateş etti. Şüpheliler güvenlik görevlisi O.Ç.’yi (34) de silahla vurup yaralayarak kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Yasin Acun’un hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralı güvenlik görevlisi, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Acun’un cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

2 ŞÜPHELİ DE YAKALANDI

Yunus polisleri, kaçan 2 şüpheliyi olayda kullandıkları değerlendirilen pompalı tüfekle birlikte yakaladı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.