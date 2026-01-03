Diyarbakır'da vahşet: Husumetlisini, sitenin bahçesinde pompalı tüfekle vurarak öldürdü!

Kayapınar ilçesi Mahabad Bulvarı'ndaki bir sitenin bahçesinde dün akşam saatlerinde T.A., iddiaya göre site bahçesinde husumetlisi Sinan K.’ye pompalı tüfekle ateş açtı.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Boynuna isabet saçmalarla ağır yaralanan Sinan K., ambulans ile kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

TÜFEKLE YAKALANDI

Şüpheli T.A., polis ekipleri tarafından olayda kullanıldığı değerlendirilen pompalı tüfekle birlikte yakalandı.

Cinayet şüphelisini emniyette sorguya alan polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.