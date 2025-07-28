Diyarbakır'da yangına giden itfaiye aracı devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Kaza, öğle saatlerinde ilçeye bağlı kırsal Değirmendere Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede çıkan örtü yangınına giden F.K. (45) yönetimindeki itfaiye aracı, kontrolden çıkarak yan yattı.
Kazada sürücü F.K. ile araçta bulunan H.K. ve H.Ö. yaralandı.
İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Ergani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ağır yaralanan itfaiye eri H.Ö. (39), kaldırıldığı Ergani Devlet Hastanesi’nde kurtarılamadı.
H.Ö.'nün cenazesi otopsi için hastane morguna götürülürken, kazaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.