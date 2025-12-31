Diyarbakır’da yoğun kar yağışı: Uçuşlar iptal edildi, otobüs seferleri durduruldu

Kent genelinde sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Yoğun kar ve buzlanma nedeniyle bazı karayollarında ulaşımda güçlükler yaşanırken, ekiplerin karla mücadele çalışmaları sürüyor. Diyarbakır Havalimanı’nda tüm uçuşlar iptal edildi.

KIRSAL İLÇE VE MAHALLELERE OTOBÜS SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde etkili olan kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle, kırsal ilçe ve mahallelere yapılan otobüs seferlerini iki gün süreyle iptal etti.Belediye, hava ve yol koşullarının normale dönmesiyle birlikte seferlerin yeniden başlatılacağını duyurdu.

METEOROLOJİDEN BÖLGE GENELİNDE 8 İL İÇİN KAR YAĞIŞI UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Güneydoğu Anadolu Bölgesi için kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı uyarısında bulundu. Yapılan açıklamada, bugün sabah saatlerinden itibaren Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır ve Şanlıurfa’da; öğleden sonra ise Mardin, Batman ve Siirt’te kuvvetli (10-20 santimetre) ve yer yer yoğun (20 santimetre üzeri) kar yağışı beklendiği bildirildi.

Açıklamada, 1 Ocak Perşembe günü Batman ve Siirt’te kar yağışının kuvvetli şekilde devam edeceği, diğer illerde ise etkisinin azalarak süreceği tahminine yer verildi. Kuvvetli kar yağışıyla birlikte ulaşımda aksamalar, buzlanma, don ve yüksek kesimlerde tipi riskine karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Meteoroloji verilerine göre kar yağışının 1 Ocak 2026 saat 22.00’a kadar etkili olmasının beklendiği kaydedildi.