Diyarbakır'da zihinsel engelli adam 16 gündür aranıyor!

Kırsal Çağlayan Mahallesi’nde yaşayan zihinsel engelli Salih Ertaş, 8 Şubat'ta Dereboyu mezrasına misafirliğe gitmek için evden ayrıldı ancak kendisinden bir daha haber alınamadı.

Ertaş'a ulaşamayan ailesi, durumu 11 Şubat akşamı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye yönlendirilen ekipler, arama çalışması başlattı.

AFAD, Kayapınar Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi ve Kulp Belediyesi, Karayolları Bölge Müdürlüğü arama kurtarma ekipleri, polis ve jandarma ekiplerinden oluşan 186 kişilik personel, 23 araç, 1 kadavra köpeği ve 2 dronla Salih Ertaş'ı arıyor.

Bölgedeki tüm köyler aranırken engebeli arazilerin fazla olması nedeniyle çalışmalar güçlükle sürdürülüyor.