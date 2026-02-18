Diyarbakır Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürü Dr. Opus medreselere yönelik çalışmalarını sürdürüyor: Opus, Hizbullah’ın medresesini ziyaret etti

Ali Erbaş döneminde cemaat-tarikatlarla işbirliği nedeniyle tartışma konusu olan Diyanet, Safi Arpaguş döneminde de bu politikasını sürdürüyor. Özellikle Diyanet’in cemaatlerin yasadışı medrese yapılarına Kuran kursu statüsü vererek yasallaştırması ise en tartışmalı konuların başında geliyor.

DİYANET YETKİLİSİ HİZBULLAH MEDRESESİNDE

Bu kapsamda Diyanet Akademisi Başkanlığı Diyarbakır Dini Yüksek İhtisas Merkezi Başkanı Dr. Bahadır Opus, önceki gün Hizbullah terör örgütünün yasadışı medrese yapılanması İttihadululema’yı ziyaret etti. Opus, başkan yardımcısı Mehmet Deniz ile birlikte İttihadululema’nın genel başkan yardımcısı Abdulkudüs Yalçın’ın başkanlık ettiği heyetle görüştü.

MEDRESE ÇALIŞTAYINA KATILMIŞTI

Dr. Bahadır Opus’un adı daha önce 7-8 Aralık 2024’te Diyarbakır’da düzenlenen medrese çalıştayına katılmasıyla kamuoyunun gündemine gelmişti. Gazetemiz Cumhuriyet’in gündeme getirdiği çalıştayda; medreseler için Milli Eğitim Bakanlığı’nın bünyesinde kurulacak yeni bir müdürlük aracılığıyla yasal statü kazandırılması istenmişti.

OPUS HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULMUŞTU

Av. İsmail Sami Çakmak ise Opus ile söz konusu medrese çalıştayına katılan Diyarbakır İl Müftüsü Celal Büyük, Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat ve Medrese Âlimleri Vakfı (MEDAV) Başkanı Tayyip Elçi hakkında anayasaya karşı eylem gerçekleştirmek suçundan 18 Aralık 2024’te Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunmuştu.

‘SÖZ KONUSU TOPLANTI YASADIŞIDIR’

Türkiye Cumhuriyeti’nin anayasaca başat temel görevinin “çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmak; laik, demokratik ve sosyal bir hukuk devleti olduğunu” vurgulayan Çakmak, dilekçesinde şu ifadeleri kullanmıştı:

“Bu çalıştay ise bu amaçlara bir meydan okumak olarak gerçekleşmektedir. Çalıştayın sonuç bildirgesinde; toplantının yasal bir dayanağının olmadığı itiraf edip, yasal bir statü gerektirdiğini dillendirmişlerdir. Yani söz konusu toplantı yasadışıdır.”

BAŞSAVCILIK ‘DÜŞÜNSEL BİR İSTİŞARE’ OLARAK DEĞERLENDİRMİŞTİ

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı ise Mart 2025’te çalıştayın “medreselerin ilerideki pratiği üzerine düşünsel bir istişare” olarak nitelendirerek, çalıştayda herhangi bir suç ve suç unsuru barındırmadığına karar vermişti.