Diyarbakır Emniyeti'nden 'Aport' operasyonu: 10 şüpheli yakalandı
Diyarbakır İl Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Suçla Sinerjik Mücadele Projesi çerçevesinde yürütülen çalışmalarda, hırsızlık ve kapkaç çetesi üyesi 10 şüpheli, “aport” operasyonu ile yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünce başlatılan Suçla Sinerjik Mücadele Projesi çerçevesinde hırsızlık ve kapkaç olaylarına karışan çete üyelerinin yerleri planlı çalışmalar neticesinde tespit edildi.
10 şüpheli, eş zamanlı operasyonla kıskıvrak yakalandı.
ARAMASI BULUNAN KARDEŞİNİN KİMLİĞİYLE YAKALANDI
Zanlılardan 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.D.’nin Irak’a kaçma plana yaparken yakalandı.
Kardeşinin kimliğini kullanan şüpheli parmak izinde A.D. olduğu ve kardeşinin de araması olduğu belirlendi.
Şüpheliler, tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi.
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