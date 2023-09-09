‘Ayhan Bora Kaplan’ operasyonu genişledi! Gözaltı sayısı 25’e çıktı
Esenboğa Havalimanı’nda yüklü miktarda para ile yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanan Ayhan Bora Kaplan‘ın liderliğindeki suç örgütüne yönelik operasyonda 25 kişi gözaltına alındı.
Suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan, ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurmak’, ‘kasten yaralama’, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ ve benzeri suçlamalarla önceki gün yüklü miktarda para ile yurt dışına kaçmak isterken Ankara Esenboğa Havalimanı’nda düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
OPERASYON GENİŞLEDİ
Bora Kaplan’ suç örgütüne yönelik operasyon genişledi. Ankara Emniyet Müdürlüğü, Organize Suçlarla Mücadele Şubesince yapılan operasyon kapsamında ilk gün Bora Kaplan ile birlikte 5 kişi gözaltına alındı. Ankara merkezli operasyon, Ağrı, Kocaeli, Çorum ve Konya’ya da sıçradı. 4 ilde bu sabaha karşı gerçekleştirilen operasyonlarda 20 kişi daha gözaltına alındı, gözaltı sayısı 25’e yükseldi.
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