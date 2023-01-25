Diyarbakır Ergani’de köpek katliamı!

Yayınlanma: 25 Ocak 2023 - 22:30

Güncelleme: 25 Ocak 2023 - 22:30

Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde son haftalarda 30’a yakın köpek zehirlenerek öldürüldü. Adnan Menderes Mahallesi TOKİ yakınlarında ve Dicle yolunda kimliği belirsiz kişi veya kişilerce zehirlenerek öldürülen köpekler için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü soruşturma başlattı.

‘SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ’

Gazete Duvar'dan Ardıl Batmaz'ın haberine göre, Diyarbakır Barosu Hayvan Hakları Merkezi Başkanı Naz Eren, Diyarbakır ve ilçelerinde daha önce benzer bir olayın yaşanmadığını söyledi.

Üç senedir merkezde olduğunu belirten Eren, “İlk defa Ergani’de böyle bir durumla karşılaşıyoruz. Daha önce Diyarbakır’da, kedilerin zehirlendiğinden şüpheleniliyordu ama nekropsi yapılınca hastalıktan öldükleri belirlendi. Sokak köpeklerine yönelik nefret söylemlerinin etkisinden kaynaklı bu olayın yaşandığına inanıyoruz. Suç duyurusunda bulunacağız” dedi. Eren, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için nekropsi yapılması gerektiğini söyledi.

‘ÇÖPLÜĞE GELİŞİ GÜZEL ATILMIŞLARDI’

Hayvansever Nilay Yılmaz, yaklaşık üç haftadır Ergani’de zehirlenmelerin sistematik şekilde devam ettiğini belirterek zehirlenmelerin yapıldığı bölgeden izlenimlerini aktardı. Ergani girişinde, Dicle yolu üzerinde ve Ergani çöplüğünde köpeklerin cesetleriyle karşılaştıklarını ifade eden Yılmaz, “Özelikle çöplüğe gelişi güzel atılmışlardı. Kimisinin üzerinde moloz vardı, kimisi öylece bırakılmıştı. Yaşayan hayvanlar da vardı çöplükte. Sapa sağlam, hiçbir yarası, kanaması, darbesi olmayan hayvanların ölüsüyle karşılaştık. Hepsinin zehirlendiği belliydi” dedi.

Çöplükte çalışan işçilerin, ‘belediye araçları çukur kazıp çoğu köpeği gömdü’ dediğini aktaran Yılmaz, “Bu, buzdağının görünen kısmı. Aslında çok daha fazlasının gömüldüğünü söyledi. Ergani’de düzenli beslenen köpekler öldürüldü. Şehir genelinde kırsaldan tutun hayvan pazarına kadar her tarafta zehirlenmeler yaşanmış” ifadelerini kullandı.

‘BESLEDİĞİM KÖPEKLER DE ÖLDÜRÜLDÜ’

Ergani’de yaşayan hayvansever Habibe Çetin de kendi besledikleri köpeklerin öldürüldüğünü belirterek, “Bizim gördüğümüz 30’a yakın köpek zehirlendi. Görmediklerimiz de vardır mutlaka. Bir saat önce gittim çöplüğün orada belediyenin kepçesi çalışıyordu. Hiçbir köpek kalmamıştı. Kendi beslediğim köpeklerin de öldürüldüğünü gördüm. İlk önce yavrularına baktığım anneyi zehirlediler. Sonra devamı geldi. Kısım kısım zehirlediler” dedi.

‘DENETİM VE ÖNLEMLERİMİZ ARTIRILMIŞTIR’

Ergani Belediyesi’nden yapılan açıklamada ise Ergani Kaymakamlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, Ergani Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ile failleri tespit etmek üzere araştırmaların koordineli olarak devam ettiği belirtildi.

“İlçemizde hiçbir canlının yaşam alanında zarar görmesine sessiz kalmıyoruz” denilen açıklamada, “Yaşanan cinayetlerin kurumlarımıza karşı suçlayıcı bir tutum doğurması, araştırmaların kapsamlı bir şekilde yürütülmesini gerektirmiştir. Kaybettiğimiz sokak hayvanları için hemşehrilerimize ve hayvanseverlerimize üzüntümüzü bildiririz; cinayetlere yenisinin eklenmemesi konusunda denetim ve önlemlerimiz artırılmıştır” denildi.

Belediye açıklamasında ayrıca cinayetlere bilinçli ya da bilinçsiz olarak sebebiyet veren kişi veya kişilerin tespit edilmesi halinde kamuoyu ile paylaşılacağı belirtildi.