Diyarbakır esnafından kendilerini ziyaret eden CHP’li heyete: 'Siftahsız eve gidiyoruz, bu sistem değişmeli'

CHP heyetinin 81 ildeki saha çalışmaları sürüyor. CHP Parti Meclisi (PM) Üyesi Baran Seyhan, CHP İl Başkan Yardımcısı Selim Fidancı, İl Kadın Kolları Başkanı Güler Koçyigit ile çok sayıda partili, merkez Yenişehir ilçesindeki Ofis Yeraltı Çarsı esnafını ziyaret etti.

Kendisini ziyaret eden CHP’li heyete 26 yıldır burada esnaflık yaptığını söyleyen Burhan Uğur, “Şu an günde 3-5 müşteri geliyor. Eskiden oturacak vaktimiz yoktu. Ama şu an hiçbir şey yok. Bu sistemin kesinlikle değişmesi gerekiyor. Birçok esnaf kepenk kapatmaya başladı. 2026 yılını çok az esnaf görecek” dedi.

"ÇARE BU HÜKÜMETİN DEĞİŞMESİ"

Esnaf Ethem Ekin ise hükümetin değişmesi gerektiğini dile getirerek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e desteğini illetti. Siftah yapmadan eve gittikleri anlatan Ekin, şunları söyledi:

“İşyerimde klima var pahalılık nedeniyle çalıştıramıyorum. Bu sıcakta yelpazeyle serinlemeye çalışıyoruz. İşler yok. Siftahsız eve gidiyoruz. Esnaf kan ağlıyor. Buna bir çare bulunması geriyor. Çare ise bu hükümetin değişmesidir. Uzun lafı kısası. Özgür Özel’i tanımıyorum, herhangi bir ilişkim de yok. Samimiyetimle söylüyorum bir numaradır. Kendisine oy vermiş değilim. Ailem, dostlarım ne kadar tanıdığım varsa CHP’ye oy verecek. Açık ve net söylüyorum. Birbirimizi tanımıyoruz. İmamoğlu da bir numaradır. Cezaevinde boşuna yatıyor. İmamoğlu Cumhurbaşkanı olacak diye onu cezaevinde tutuyorlar.”

"İŞLER ARTIK DURMA NOKTASINA GELMİŞ"

Esnaf ziyaretinin ardından değerlendirmede bulunan CHP PM üyesi Baran Seyhan, Türkiye'nin diğer illerinde olduğu gibi Diyarbakır’da da esnafın şikayetlerinin ortaklaşmış durumda olduğunu dile getirerek, “İşler artık durma noktasına gelmiş. Örneğin bu içinde bulunduğumuz Yenişehir ilçesinin 30 küsur yıllık yeraltı çarşısı. Herkesin, geçmişte burayı gelmiş ziyaret etmiş olanların çok net bildiği bir şey var ki esnafımız da bunu söylüyor, bu çarşının içinin normal şartlarda bu saatte dolu olması gerekiyor. Alışveriş yapan vatandaşların olması gerekiyor ama şu anda çarşının içinde esnaf ve CHP heyeti dışında hiç kimse yok. Bu çok net bir gösterge” diye konuştu.

"DİYARBAKIR'DA DA ESNAF KAN AĞLIYOR"

Yurttaşların alım gücünün "sıfırlanmış" olduğunu söyleyen Seyhan, şunları kaydetti:

“Vatandaşlar asgari ihtiyaçlarının dışında herhangi bir şeyi karşılayamıyor. Asgari ihtiyaçlarını da borçlanarak karşılıyor. Hangi esnafımıza sorsak geçtiğimiz seneye göre, ondan önceki seneye göre kredi kartı ile alışverişin en az yüzde 60 arttığını söylüyor. Zaten TÜİK’in çarpıtılmış büyük verilerine göre bile bu böyle. Ama biz zaten doğru bilgiyi vatandaşla bire bir teması olan esnaftan alırız. Esnaf kan alıyor. Diyarbakır'da da esnaf kan ağlıyor ve bunun çözümünün bu düzenin değişmesinden geçtiğini de görüyor. Biz de bunu vatandaşımızla paylaşıyoruz. Esnafımızı ziyaret ettiğimizi de söylüyoruz. Çünkü bu kurtuluşu herhangi bir kişinin tek başına yapma ihtimali yok. Bu kurtuluşu hep birlikte gerçekleştirebiliriz. Bu darboğazdan çıkabiliriz. Ülkemiz hepimizin ülkesi. Bu gücümüzü yan yana getirerek, birleşerek, dayanışarak mücadele edersek bu darboğazdan, bu sıkıntıdan, bu karanlık günlerden refaha doğru el ele koşabiliriz. Bu günlerin de hiç uzak olmadığını düşünüyorum."