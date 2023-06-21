Diyarbakır Havalimanı'nın otoparkında bulundu! Onlarca sıfır araç...

Yayınlanma: 21.06.2023 - 14:30

Güncelleme: 21.06.2023 - 15:02

Otomotiv piyasasındaki sorunlar devam ederken, sıfır araç almak isteyenler aylarca sıra beklemek zorunda kalıyor. Araca hemen sahip olmak isteyenler ise ikinci ele yöneliyor ancak umduğunu bulamıyor ve fiyatlar sürekli artıyor.

Bugün Diyarbakır'dan özellikle sıfır otomobil almak isteyenlerin dikkatini çekecek bir haber ajanslara düştü.

Üzeri tozla kaplı araçların farklı marka ve model olması dikkat çekti.

Bağlar ilçesinde bulunan Diyarbakır Havalimanı otoparkının eksi 1’inci katında plakasız ve ambalajları üzerinde sıfır otomobiller park halinde görüntülendi. Ne zaman ve kim tarafından bırakıldığı bilinmeyen otomobillerin stokçular tarafından konulduğu iddia edildi.

Konunun uzmanları, sıfır araçların tescil işini normalde satın alınan bayinin yaptığını, eğer onlara yaptırılmak istenmiyorsa bayiden alınan evrakla notere gidilip alınan plakanın şoförler odasından bastırıldığını ifade ederek, araçların büyük ihtimalle ‘stokçuluk’ için otoparka konulduğunu söyledi.

Konuyla ilgili ulaşılan otopark yetkilisi ise ilk önce otoparkta plakasız ve ambalajları üzerinde otomobil olmadığını söyledi. Ardından otoparktaki otomobillerin fotoğraf ve görüntülerinin olduğunun belirtilmesi üzerine yetkili bu kez, araçların kiralama şirketlerine ait olduğunu ve plakaları takıldıktan sonra kiraya verildiğini söyledi.