Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü'nden 3 ilde operasyon: HDP'lilerin de bulunduğu 18 kişiye gözaltı kararı

08 Kasım 2021 Pazartesi, 09:45

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Diyarbakır ile İzmir, Antalya ve Mardin'de bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Diyarbakır merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonlarda, aralarında bazı HDP il yöneticilerinin de bulunduğu 18 şüpheli yakalandı. Söz konusu adreslerde yapılan aramada, çok sayıda toplatma kararı bulunan kitap ve dergi ile doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.