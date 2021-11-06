Balıkesir’de fuhuş operasyonu
Balıkesir'in Edremit ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda Özbekistan uyruklu 2 kadın ile fuhşa aracılık ettikleri ileri sürülen 4 şüpheli yakalandı.
Edremit ilçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçenin turistik Akçay-Sarıkız Mahallesi'nde fuhuş yapıldığı ihbarı aldı. İhbar üzerine takibe alınan şüphelilerin Edremit ilçesinin yanı sıra Ayvalık, Gömeç ve Burhaniye ilçelerinde de kurdukları bağlantılar ile fuhuş için organizasyon yaptıkları tespit edildi.
Edremit ve Burhaniye ilçelerinde tespit edilen 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonla fuhşa aracılık ettikleri belirlen 4 şüpheli gözaltına aldı. Şüphelilerin evinde yapılan aramalarda üzerinde ibare bulunmayan otomatik tüfek, 19 tabanca mermisi, 10 cep telefonu, 2 bin 300 TL ile paketli ve kullanılmış prezervatif ve cinsel içerikli malzemeler ele geçirildi.
Operasyonda yakalanan ve haklarında mağdur olarak işlem yapılan Özbekistan uyruklu kadınlar S.M. (39) ve J.M.'nin (43) sınır dışı edileceği belirtildi.
Şüpheliler A.F.D. (43) , İ.T. (53), M.A. (55) ve Ş.A. (65) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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