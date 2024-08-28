Yayınlanma: 28.08.2024 - 17:56

Güncelleme: 28.08.2024 - 17:56

Galatasaray Spor Kulübü'nde, yönetim kurulu üyesi Ali Yüce'nin görevinden istifa ettiği açıklandı. Yüce, istifa kararını divan kurulu başkanlığına ileterek resmi süreci başlattı. Peki, Ali Yüce kimdir? Galatasaray Yönetim Kurulu'ndan istifa eden Ali Yüce kaç yaşında, nereli?

ALİ YÜCE KİMDİR?

Ali Yüce, 1986 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Ortaokul öğrenimini İstanbul Erkek, lise eğitimini Eyüboğlu Koleji’nde tamamladı. Yüksek öğrenimini ise Bilgi Üniversitesi Reklamcılık Bölümü ve sonrasında lisans üstü eğitimini ise Miami Ad School’da tamamladı.

2005 yılı itibariyle aile şirketlerinde çeşitli görevler alan Yüce, 2010 yılında SKODA Türkiye Distribütörü Yüce Auto AŞ’de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevine başladı.

Ali Yüce Galatasaray Spor Kulübü’nde, 2014-2018 yılları arasında iki dönem Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı.

Hali hazırda 2. döneminde Deik Türkiye - Çekya İş Konseyi başkanı olan Yüce, aynı zamanda Türk Çek Dostluk Derneği kurucu üyesi, Galatasaray Eğitim Vakfı Mütevelli Heyeti üyesi, ODD kurucu üyesi, Oyder, Büyük Kulüp ve Moda Deniz Kulübü üyesidir.

İngilizce bilen Ali Yüce 4 çocuk babasıdır.