"Diyarbakır İl Sağlık Müdürü uçakla Ankara'ya gitti, şoförü de makam aracıyla binlerce km yol yaptı" iddiasına inceleme

Diyarbakır İl Sağlık Müdürü Dr. Emre Asiltürk, 6–11 Ekim’de Sağlık Bakanlığı toplantılarına katılmak üzere uçakla Ankara’ya gitti.

Asiltürk’ün Diyarbakır’daki lüks makam aracının şoförle boş olarak Ankara’ya gönderildiği, kentteki temaslarını bu araçla sürdürdüğü, dönüşte ise yine uçakla Diyarbakır’a geçtiği; makam aracının şoförle karayolundan kente döndüğü öne sürüldü.

GÜVENLİK VE KORUMA ELEŞTİRİLERİ

Bölgede güvenlik riskinin azaldığına dikkat çeken çevreler, birçok kurum müdürüne polis koruması tahsis edilmezken Asiltürk’ün polis korumaları ve makam şoförüyle programlara katılmasını eleştirdi.

Sağlık Bakanlığı, söz konusu iddiayla ilgili müfettiş görevlendirerek, inceleme başlattı.