Diyarbakır'ın plaka kodu ne? Diyarbakır'ın plaka numarası kaç? Diyarbakır ve ilçelerinin plaka harfleri...

14.08.2025 13:24:00
Haber Merkezi
Diyarbakır’ın plaka kodu yurttaşlar tarafından aratılıyor. Diyarbakır ilçelerinin plaka harfleri nedir, plaka harfleri ilçeyi gösterir mi?

Diyarbakır plakalarında kodun ardından gelen harf grupları, aracın ilk tescil edildiği trafik tescil şubesine göre verilir.
Plaka harf kodları Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından belirlenir. Yeni araç kayıtları arttıkça yeni harf blokları devreye alınır.

DİYARBAKIR'IN PLAKA KODU NEDİR?

Diyarbakır’ın plaka kodu 21 olup, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin en büyük ve tarihi açıdan önemli şehirlerinden biridir.
Diyarbakır’da araç plakaları, 21 kodunun ardından gelen harf gruplarıyla ilçelere göre ayrılır.
Bu harf grupları, aracın ilk tescil edildiği trafik tescil şubesini gösterir.

Diyarbakır Plaka Kodunun Anlamı

Diyarbakır’ın plaka kodu olan 21, Türkiye’de alfabetik sıralamaya göre illere verilen numaralandırmada yerini alır.
21 sayısı, Diyarbakır’ın hem araç plakalarında hem de şehirle ilgili birçok simgesel kullanımda öne çıkmasına neden olmuştur.

Diyarbakır ve İlçelerinin Plaka Harfleri

Aşağıda Diyarbakır’ın ilçelerine göre güncel plaka harf grupları listesi yer almaktadır:

İlçe    Plaka Harfleri
Bağlar    21 BA, 21 BG
Bismil    21 B, 21 BM
Çermik    21 C, 21 CM
Çınar    21 CN
Çüngüş    21 CG
Dicle    21 D
Eğil    21 E
Ergani    21 ER, 21 EG
Hani    21 H
Hazro    21 HZ
Kayapınar    21 K, 21 KP
Kocaköy    21 KC
Kulp    21 KU
Lice    21 L
Silvan    21 S, 21 SV
Sur    21 SU
Yenişehir    21 Y, 21 YN

