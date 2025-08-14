Diyarbakır'ın plaka kodu ne? Diyarbakır'ın plaka numarası kaç? Diyarbakır ve ilçelerinin plaka harfleri...

Diyarbakır plakalarında kodun ardından gelen harf grupları, aracın ilk tescil edildiği trafik tescil şubesine göre verilir.

Plaka harf kodları Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından belirlenir. Yeni araç kayıtları arttıkça yeni harf blokları devreye alınır.

DİYARBAKIR'IN PLAKA KODU NEDİR?

Diyarbakır’ın plaka kodu 21 olup, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin en büyük ve tarihi açıdan önemli şehirlerinden biridir.

Diyarbakır’da araç plakaları, 21 kodunun ardından gelen harf gruplarıyla ilçelere göre ayrılır.

Bu harf grupları, aracın ilk tescil edildiği trafik tescil şubesini gösterir.

Diyarbakır Plaka Kodunun Anlamı

Diyarbakır’ın plaka kodu olan 21, Türkiye’de alfabetik sıralamaya göre illere verilen numaralandırmada yerini alır.

21 sayısı, Diyarbakır’ın hem araç plakalarında hem de şehirle ilgili birçok simgesel kullanımda öne çıkmasına neden olmuştur.

Diyarbakır ve İlçelerinin Plaka Harfleri

Aşağıda Diyarbakır’ın ilçelerine göre güncel plaka harf grupları listesi yer almaktadır:

İlçe Plaka Harfleri

Bağlar 21 BA, 21 BG

Bismil 21 B, 21 BM

Çermik 21 C, 21 CM

Çınar 21 CN

Çüngüş 21 CG

Dicle 21 D

Eğil 21 E

Ergani 21 ER, 21 EG

Hani 21 H

Hazro 21 HZ

Kayapınar 21 K, 21 KP

Kocaköy 21 KC

Kulp 21 KU

Lice 21 L

Silvan 21 S, 21 SV

Sur 21 SU

Yenişehir 21 Y, 21 YN