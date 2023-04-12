Diyarbakır merkezli 5 ilde suç örgütüne 'makas' operasyonu

Diyarbakır merkezli 5 ilde suç örgütüne yönelik "makas" operasyonunda 21 şüpheli gözaltına alındı.

AA
Yayınlanma: 12.04.2023 - 12:27
Diyarbakır merkezli 5 ilde suç örgütüne 'makas' operasyonu
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Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 32 şüpheliye yönelik Diyarbakır merkezli, İstanbul, Mersin, Şanlıurfa ve Mardin'de "makas" adı verilen eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı.

1 KİŞİ ARANIYOR

Örgütün elebaşı olduğu öne sürülen İ.İ'nin de aralarında bulunduğu 10 şüphelinin çeşitli suçlardan cezaevinde olduğu tespit edildi, bir şüphelinin de yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 12 tabanca, bu silahlara ait çok sayıda mermi ve 3 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.


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