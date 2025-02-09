Diyarbakır merkezli 6 ilde yasadışı bahis operasyonu!

Diyarbakır merkezli 6 ilde yasadışı bahis sitesi aracılığıyla para nakline aracılık edenlere yönelik operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheliden 10’u tutuklandı.

Diyarbakır merkezli 6 ilde yasadışı bahis operasyonu!
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DHA
Yayınlanma: 09.02.2025 - 09:24

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda yasadışı bahis sitesiyle bağlantılı para nakline aracılık eden şüpheliler tespit edildi.

MASAK raporunda hesaplarında yaklaşık 25 milyon TL işlem hacmi belirlenen şüphelilere yönelik Diyarbakır, Van, Bingöl, İzmir, Adana ve Erzurum’da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda 18 şüpheli gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 10’u tutuklandı, 3’ü adli kontrol şartıyla, 8 kişi ise serbest bırakıldı.


Etiketler: #diyarbakır #Yasadışı bahis #Operasyon

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