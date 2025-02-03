80 milyon liralık bahis ağı! Samsun merkezli 5 ilde 'yasa dışı bahis' operasyonu: 17 zanlı yakalandı

Yayınlanma: 03.02.2025 - 12:28

Güncelleme: 03.02.2025 - 12:30

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı bahisle mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

Samsun, İstanbul, İzmir, Ankara ve Kocaeli'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda, adreslerde arama yapan ekipler, 2 ruhsatsız tabanca, kuru sıkı tabanca, suçtan elde edildiği değerlendirilen 1 milyon 212 bin 722 lira, çok sayıda dijital materyal ile belge ele geçirdi.

Operasyonda 17 şüpheli gözaltına alınırken, 2 zanlının başka suçtan cezaevinde olduğu öğrenildi.

Zanlılardan 4'ü ifadelerinin ardından emniyetten serbest bırakıldı.

80 MİLYON LİRALIK BAHİS AĞI

Emniyetten yapılan açıklamada, yasa dışı bahis ve suç organizasyonlarına karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği belirtilerek 80 milyon liralık bahis ağının çökertildiği kaydedildi.