Giray Altınok'tan yasadışı bahis reklamı tepkisi: 'Bu rezilliğin benimle bir ilgisi yok'

Yayınlanma: 03.02.2025 - 17:14

Güncelleme: 03.02.2025 - 17:14

Oyuncu Giray Altınok, Instagram hesabından yaptığı açıklama ile gündeme geldi.

Altınok, oynadığı bir televizyon reklamından alınan görüntülerin yasa dışı bir kumar sitesi tarafından montajlanarak izinsiz şekilde kullanıldığını duyurdu.

"YASAL İŞLEM BAŞLATTIK"

Yaşanan duruma sert tepki gösteren ünlü oyuncu, konuyla ilgili açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Arkadaşlar, benim bir televizyon reklamım üzerinden alınan bir görüntü yasa dışı bir kumar sitesi tarafından montajlanıp kullanılıyor. Direkt olarak yasal işlem başlattık fakat buradan da bilgilendirmek istedim. Bu rezilliğin elbette ki benimle herhangi bir alakası yoktur."

Giray Altınok’un açıklaması, takipçileri tarafından büyük yankı uyandırırken, ünlü oyuncu hukuki sürecin başlatıldığını belirterek hayranlarını bu tür sahte içeriklere karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.