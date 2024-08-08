Diyarbakır surlarına yeni Hamas lideri Yahya Sinvar'ın posteri asıldı
Hamas lideri İsmail Haniyye'nin İran'da suikast sonucu öldürülmesinin ardından yerine geçen Yahya Sinvar'ın posteri Diyarbakır'ın tarihi surlarına asıldı.
İran’da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye’nin yerine, hareketin Gazze Şeridi sorumlusu Yahya Sinvar seçildi.
Haniye’nin İran’da suikast sonucu öldürülmesinin ardından İsrail’i protesto etmek isteyen gruplar, UNESCO tarafından Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Diyarbakır Surları’na İsmail Haniye’nin dev posterini asmıştı.
Diyarbakır Surları’na bugün ise Hamas’ın yeni lideri Yahya Sinvar’ın posteri asıldı.
Postere “Mücahid lider Yahya Sinvar’a Diyarbakır’dan binler selam” yazıldı.
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