Diyarbakır Tabip Odası'ndan İsmail Beşikçi’nin sağlık durumuna ilişkin açıklama

Sosyolog ve yazar İsmail Beşikçi, dün (27 Eylül) Diyarbakır’da katıldığı 9. FilmAmed Belgesel Film Festivalinde kürsüde konuşma yaptığı sırada fenalaştı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan 86 yaşındaki Beşikçi’nin beyin kanaması geçirdiği tespit edildi.

Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Beşikçi’nin durumuna ilişkin açıklama yapan Diyarbakır Tabip Odası Başkanı Veysi Ülken, tedavi sürecinin yakından takip edildiğini belirtti.

Beşikçi'nin durumunun kritik olduğunu söyleyen Ülgen, "Beyin cerrahları durumunu değerlendirdi. Cerrahi müdahaleye gerek görülmedi. Nöroloji bölümünde takibi yapılıyor. İlk hastaneye kaldırıldığında tansiyonu yüksekti, tansiyonu tedavi ile düzeltildi. Sistematik bir şekilde durumu takip ediliyor. Halen durumu kritik. Konuşamıyor, felç durumu devam ediyor. Anlamsız cevaplar veriyor, henüz tam konuşamıyor" dedi.

Amida Haber'den Serhat Yetüt'ün haberine göre Beşikçi Vakfı Başkanı İbrahim Gürbüz ise "Dün saat 5.30'da beyin kanaması geçirdi. Diyarbakır halkı, yöneticiler ve aydınlar seferber oldu. Sahip çıktılar. İsmail Beşikçi Vakfı adına herkese teşekkür ediyorum. Beşikçi, 100 yıl yaşamak istiyordu. İnşallah bu hastalığı atlatacak," ifadelerini kullandı.

"KONUŞMA BOZUKLUĞU VE SAĞ TARAFINDA GÜÇSÜZLÜK DEVAM ETMEKTEDİR"

Dicle Üniversitesi Başhekimi Muhammet Ata Akıl da Beşikçi'nin durumu ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklama şöyle:

"Hastanemizin Nöroloji Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavisi devam eden Sayın İsmail Beşikçi'nin, son 24 saatte yapılan görüntüleme kontrollerinde beyindeki kanamada artış olmadığı ve hidrosefali gibi olumsuz bir durumun gelişmediği görülmüştür. Kanamaya bağlı olarak konuşma bozukluğu ve sağ tarafında güçsüzlük devam etmektedir. Hastamızın vitalleri ve klinik durumu stabildir. Yoğun bakım ünitemizde tedavisi titizlikle sürdürülmektedir."