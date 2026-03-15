Diyarbakır Valiliği’nden barajdan su tahliyesi uyarısı: Dikkatli ve tedbirli olunması istendi

Kentte son günlerde etkili olan yağış barajlarda su seviyesinin yükselmesine neden oldu.

Diyarbakır Valiliği’nce yapılan duyuruda, yağış nedeniyle su seviyesinin arttığı Devegeçidi Barajı’nda tahliye işlemlerinin başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Bölgemizde baraj havzalarına düşen yağışların yoğunluğuna bağlı olarak, barajlara gelen yüksek akım durumlarında zaruri hallerde kontrollü tahliye işlemleri yapılabilecektir. İlimizde etkili olan yağışlar nedeniyle, sulama amaçlı inşa edilmiş olan Devegeçidi Barajı'nda dolusavak kapakları açılarak kontrollü su tahliyesi başlatılmıştır. Diğer barajlarımızda da su seviyelerinin durumuna göre gerekli görülmesi halinde kontrollü tahliye işlemleri yapılabilecektir. Tahliye işlemleri sırasında can ve mal kaybının önlenmesi amacıyla; nehir yatakları ve dere kenarları çevresindeki yerleşim birimlerindeki yurttaşların yapılacak duyuruları dikkate alması, nehir yatağı içinde veya yakınında bulunan alanlarda tarım arazisi, bağ-bahçe, geçici barınak gibi yerlerin tedbir alması, tahliye dönemlerinde nehir yatağına girilmemesi ve su seviyesindeki ani yükselmelere karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.”