Diyarbakır Valiliği'nden sel baskını uyarısı
Diyarbakır Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden aldığı bilgilere göre, yurttaşları sel ve su baskınına karşı uyardı.
Diyarbakır Valiliği'nden sel uyarı geldi.
Valilik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, bölgemizde bugün görülecek olan yağışların Diyarbakır merkez ve kuzey ilçeleri Çüngüş, Çermik, Ergani, Eğil, Dicle, Hani, Kocaköy, Hazro, Lice ve Kulp çevrelerinde kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimlerinde ise yoğun kar yağışı şeklinde olması beklendiğinden sel, su baskını, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” uyarısında bulundu.
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