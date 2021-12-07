Meteoroloji kar yağacak bölgeyi açıkladı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Sinop dışında yurt genelinin yağışlı geçeceği, yağışların genellikle sağanak ve yağmur, Orta Toroslar Mevkisi, Karadeniz’in yüksek iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın için çok sayıda ile; kar, yağmur ve kuvvetli rüzgar uyarısında bulundu.
YAĞIŞ AÇIKLAMASI
Yağışların; Güney Ege Kıyıları, Antalya’nın doğu çevreleri, Doğu Akdeniz, Tunceli, Bingöl, Muş, Siirt, Şırnak çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Rüzgarın Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun batı ve kuzeyinde güney yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-90 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Muğla çevreleri ile Aydın’ın kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın Güney Ege’de güneyli yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına (60-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Akdeniz’de yerel kuvvetli, Antalya’nın doğu çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; güney yönlerden kuvvetli ve fırtına (60-90 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğusunun yükseklerinde gece ve sabah saatlerinde beklenen yağışların karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra Konya’nın güneybatı çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın güney ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Sinop çevreleri hariç bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin yükseklerinde (Kayak Merkezleri) gece ve sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı görülmesi bekleniyor. Rüzgarın; iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yarın (Çarşamba) yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz’in yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve fırtına (60-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, (Kars, Van ve Iğdır hariç) bölge genelinin yarın (Çarşamba) yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve karla karışık yağmur, bölgenin yüksek kesimlerinde ve Ardahan, Ağrı, Erzurum ve Muş çevrelerinde kar şeklinde görülmesi; Tunceli, Bingöl, Muş, Siirt, Şırnak çevrelerinde ise yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin kuzey ve batısında güneyli yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Diyarbakır’ın kuzey ve doğu çevreleri ile Siirt çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
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