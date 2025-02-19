Diyarbakır Valisi Zorluoğlu'ndan 'Narin' açıklaması: 'İhmali olanlar varsa değerlendirilir'

Yayınlanma: 19.02.2025 - 14:59

Güncelleme: 19.02.2025 - 14:59

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya ve İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım ile birlikte düzenlediği basın toplantısında, Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi’nde kaybolduktan 19 gün sonra dere yatağında cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Zorluoğlu, olayın uzun süredir Türkiye’nin gündeminde olduğunu vurgulayarak, bütün kurumların cinayetin aydınlatılması için titizlikle çalıştığını ifade etti.

"JANDARMAMIZ ETKİLİ BİR SORUŞTURMA YÜRÜTTÜ"

Cinayete ilişkin sürecin adli makamlarca titizlikle yürütüldüğünü belirten Zorluoğlu, şunları söyledi:

"Bu kararın verilebilmesi, özellikle adli süreçte İl Jandarma Komutanlığımız ve Jandarma Genel Komutanlığımızın, diğer kurumlardan destek alarak ortaya koyduğu etkili çalışma neticesinde oldu. Jandarmamızın yaptığı hassas soruşturma, elde ettiği veriler, bilgiler ve deliller değerlendirilerek bu karar verildi. Dolayısıyla jandarmamızın etkili bir soruşturma yürüttüğünü söylemek mümkün."

“İHMALİ OLANLAR VARSA DEĞERLENDİRİLECEK”

Soruşturma sürecinde herhangi bir ihmal olup olmadığı yönündeki tartışmalara da değinen Zorluoğlu, “Ama süreçte ihmali olan, eksiği olan kişiler, kurumlar varsa onlar da tabii ki değerlendirilir” dedi.

Kamu görevlilerinin yargılanma sürecinde valilikten ön izin alınması gerektiğini hatırlatan Zorluoğlu, "Bu kapsamda bizden şu ana kadar herhangi bir soruşturma izni istenmiş değildir" ifadelerini kullandı.