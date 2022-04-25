Diyarbakır yoğun toz taşınımı altında

Diyarbakır'da gece saatlerinden itibaren etkili olan toz taşınımı hava kalitesini düşürüp, hayatı olumsuz etkiledi.

İHA
25 Nisan 2022 Pazartesi, 10:08
Diyarbakır yoğun toz taşınımı altında
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Suriye üzerinden gelen toz taşınımı gece saatlerinden itibaren Diyarbakır genelini etkisi altına aldı. Kentte toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesi düştü. Araçların üzeri tozdan kaplanırken daha önce uzmanlar, kronik rahatsızlığı olan vatandaşları dışarı çıkmamaları konusunda uyardı. 


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