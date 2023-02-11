Diyarbakır'a giden Bakan Bozdağ ve AKP'li Eronat yuhalandı
Diyarbakır’da deprem bölgesine giden Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve AKP Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat yurttaşlar tarafından tepkiyle karşılandı.
Türkiye’yi vuran Kahramanmaraş merkezli depremde arama kurtarma çalışmalarındaki yetersizlik ve bölgelere ulaştırılması gereken yardımların koordineli bir şekilde sağlanamaması tepkilere yol açtı.
6 Şubat’taki depremden günler sonra bölgeye giden ve polis eşliğinde yıkılan bir binanın olduğu sokağa girmek isteyen Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve AKP'li vekil Oya Eronat bölge halkı tarafından yuhalandı.
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