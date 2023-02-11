Diyarbakır'a giden Bakan Bozdağ ve AKP'li Eronat yuhalandı

Yayınlanma: 11 Şubat 2023 - 08:29

Güncelleme: 11 Şubat 2023 - 09:40

Türkiye’yi vuran Kahramanmaraş merkezli depremde arama kurtarma çalışmalarındaki yetersizlik ve bölgelere ulaştırılması gereken yardımların koordineli bir şekilde sağlanamaması tepkilere yol açtı.

6 Şubat’taki depremden günler sonra bölgeye giden ve polis eşliğinde yıkılan bir binanın olduğu sokağa girmek isteyen Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve AKP'li vekil Oya Eronat bölge halkı tarafından yuhalandı.