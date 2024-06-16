Diyarbakır'da 100 dönüm buğday ekili arazi yandı
Diyarbakır'da çıkan yangında, 100 dönüm buğday ekili arazi yandı. Ekiplerin müdahale ettiği yangın, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Öğleden sonra Diyarbakır- Silvan kara yolu üzerinde bulunan buğday ekili arazide yangın çıktı.
Rüzgarın da etkisiyle yangın, kısa sürede büyüdü. İhbarla yangın yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangının yayılmasını engellemek için traktörle müdahale edilirken, ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangında yaklaşık 100 dönüm buğday ekili alan yandı.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
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