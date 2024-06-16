Diyarbakır’da iki kuzenden saatlerdir haber alınamıyor

Diyarbakır’ın Hani ilçesinde iki kuzenden öğlen saatlerinden bu yana haber alınamazken, ekipler kız çocuklarını bulmak için arama çalışmaları başlattı.

İHA
Yayınlanma: 16.06.2024 - 01:06
Diyarbakır’da iki kuzenden saatlerdir haber alınamıyor
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Hani ilçesi Kuyular köyünde iki kuzen olduğu öğrenilen Zeynep Ö. (4) ile Sude K. (3), öğlen saatlerinde oyun oynamak için evden ayrıldı. Aile, bir süre sonra çocuklardan ses çıkmayınca aramaya koyuldu.

Çevrede yaptıkları arama çalışmaları sonuç vermeyince aile, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla Jandarma ve AFAD ekiplerinin yanı sıra köylülerden oluşan yaklaşık 100 kişilik ekip arama çalışmalarına başladı.

Aileler çocukları görenlerin en yakın güvenlik güçlerine haber vermesini istedi.


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