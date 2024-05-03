Diyarbakır'da 173 kilogram esrar ele geçirildi
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonda 173 kilogram esrar ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı'nca bölücü terör örgütü ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut deliller ile ortaya koymak, operasyon bölgesi içerisinde saklanan uyuşturucu maddeleri ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek maksadıyla ilçeye bağlı Yalaza ve Uçarlı mahallesi kırsalında icra edilen operasyon başarıyla tamamlandı.
Operasyonda, 3 ayrı noktada toplam 173 kilogram esrar ele geçirildi.
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