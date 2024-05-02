Esenyurt'ta uyuşturucu operasyonu: 5. kattan atladı ağır yaralandı
Esenyurt'ta polis ekipleri uyuşturucu satışı yapıldığı öğrenilen bir adrese operasyon düzenledi. Operasyon sırasında polisten kaçmaya çalışan İran uyruklu M.E. 5. kattan atladı. Ağır yaralanan M.E'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, evde bulunan 1 şüpheli daha gözaltına alındı.
Esenyurt Koza Mahallesi'ndeki bir sitede, 30 Nisan Salı günü saat 20.00 sıralarında polis ekipleri, 11 katlı binanın 5. katında bulunan bir dairede yaşadığını tespit ettikleri, uyuşturucu satışı yapan şüphelilere operasyon düzenledi.
Operasyonda İran uyruklu şüpheli M.E, polisten kaçmak için evin penceresinden atladı. M.E.'yi gören polis ekipleri sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ağır yaralanan şüpheli hastaneye sevk edildi.
Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından soruşturma başlatıldı. M.E.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, evde bulunan 1 şüpheli daha gözaltına alındı.
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