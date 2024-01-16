Diyarbakır'da 23 ton 961 kilo uyuşturucunun imhası kamerada
Dİyarbakır'da 2023'te ele geçirilen toplam 23 ton 961 kilo 950 gram uyuşturucu madde imha edildi; o anlar havadan görüntülendi.
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Diyarbakır'da 2023'te gerçekleştirilen operasyonlarda 23 ton 961 kilo 950 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Hakkında müsadere kararı alınan uyuşturucu maddeler Diyarbakır Valiliği'nce oluşturulan heyet huzurunda Lice İlçe Jandarma Komutanlığı uyuşturucu madde imha alanında yakılarak imha edildi. O anlar, havadan görüntülendi.
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