Antalya'da zincirleme kaza... 4 araç birbirine girdi!

Yayınlanma: 02.11.2023 - 14:01

Güncelleme: 02.11.2023 - 15:31

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek turizm merkezi yolu üzerinde 4 araç zincirleme kazaya karıştı.

Şans eseri kazada yaralanan olmazken güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde seyir halindeki kamyona arkadan çarpan otomobil, öğrenci servisi ve yine bir başka otomobilin çarpma anı yer aldı.

Kaza sonrası araçlarda meydana gelen maddi zararı, araç sahipleri kendilerinin karşılayacağını beyan ettiği öğrenildi.

Aksayan trafik araçların çekilmesiyle normale döndü.