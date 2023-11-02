Antalya'da zincirleme kaza... 4 araç birbirine girdi!

Antalya'nın Serik ilçesinde 4 araç zincirleme kazaya karıştı. Kimsenin yaralanmadığı kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

İHA
Yayınlanma: 02.11.2023 - 14:01
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Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek turizm merkezi yolu üzerinde 4 araç zincirleme kazaya karıştı. 

Şans eseri kazada yaralanan olmazken güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde seyir halindeki kamyona arkadan çarpan otomobil, öğrenci servisi ve yine bir başka otomobilin çarpma anı yer aldı.

Kaza sonrası araçlarda meydana gelen maddi zararı, araç sahipleri kendilerinin karşılayacağını beyan ettiği öğrenildi.

Aksayan trafik araçların çekilmesiyle normale döndü.


Antalya zincirleme kaza kaza

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