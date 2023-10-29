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Şanlıurfa’da 4 araçlık zincirleme kaza: Yaralılar var!

Şanlıurfa'da 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı. Kaza bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA
Yayınlanma: 29.10.2023 - 16:15
Şanlıurfa’da 4 araçlık zincirleme kaza: Yaralılar var!
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Şanlıurfa-Diyarbakır karayolunun 15’inci kilometresinde öğle saatlerinde aniden yola çıkan sürücüsü ve plakası öğrenilmeyen otomobil, arkadan gelen başka bir aracın çarpması sonucu sürüklenip 3 araca çarptı.

Kazada 4 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan kaza bölgedeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.


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